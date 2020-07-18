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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Им тут не место. Сооронбай Жээнбеков рассказал, какие чиновники его огорчают

Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио» признался, что больше всего его огорчает безответственность и равнодушие чиновников.

В качестве примера он привел ситуацию с текстильным предприятием в Токмаке, которое ранее выпускало ткани.

«Теперь они изменили профиль и выпускают медицинские маски. Мы в данное время очень нуждаемся в них. Мы привозим маски из-за границы и просим гуманитарную помощь, покупаем за рубежом», — сказал он.

Вместо оказания помощи наши госорганы, особенно из-за равнодушия и халатности чиновников среднего звена, не выдают документы. Предприниматели не могут начать полноценно работать.

Сооронбай Жээнбеков

Президент добавил, что Кыргызстан сейчас пытается построить фабрики и заводы, запустить их. Но в то же время госорганы ставят препоны. «На этой фабрике сделали вторую новую линию с новыми технологиями. Будут перерабатывать хлопок. В прошлом году закупили 300 тонн хлопка. Должны были запуститься в ноябре. Прошел почти год. По сей день наши госорганы тянут с выдачей разрешения», — сказал он.

Сооронбай Жээнбеков пообещал, что такие чиновники будут строго наказываться. «Такие люди не должны работать в государственных структурах власти, им тут не место», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159938/
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