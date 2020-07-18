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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Сооронбай Жээнбеков рассказал, почему поддерживает работу правительства

Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио» рассказал, почему он поддерживает правительство, несмотря на то, что в адрес кабмина звучит много критики.

Президент отметил, что глава правительства Кубатбек Боронов ранее работал первым вице-премьер-министром, руководил работой республиканского штаба по борьбе с коронавирусом в период карантина.

«Поэтому он максимально отслеживает ситуацию в настоящее время. И я, как президент, оказываю всестороннюю помощь», — отметил он.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что до парламентских выборов осталось около трех месяцев, поэтому смысла в отставке правительства сейчас нет. 

Останется ли этот состав кабмина или нет, решит новый избранный парламент.

«Исполнительная и законодательная ветви власти должны работать устойчиво и стабильно. Поэтому мы должны продолжать идти законным путем, и все делать в рамках закона», — отметил он.

По мнению Сооронбая Жээнбекова сегодня надо заниматься не критикой, а работать, засучив рукава, мобилизовать все доступные человеческие ресурсы, объединив силы, и оказывать помощь правительству.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159936/
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