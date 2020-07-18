Сооронбай Жээнбеков рассказал, почему поддерживает работу правительства

Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио» рассказал, почему он поддерживает правительство, несмотря на то, что в адрес кабмина звучит много критики.
Президент отметил, что глава правительства Кубатбек Боронов ранее работал первым вице-премьер-министром, руководил работой республиканского штаба по борьбе с коронавирусом в период карантина.
«Поэтому он максимально отслеживает ситуацию в настоящее время. И я, как президент, оказываю всестороннюю помощь», — отметил он.
Сооронбай Жээнбеков напомнил, что до парламентских выборов осталось около трех месяцев, поэтому смысла в отставке правительства сейчас нет.
Останется ли этот состав кабмина или нет, решит новый избранный парламент.
«Исполнительная и законодательная ветви власти должны работать устойчиво и стабильно. Поэтому мы должны продолжать идти законным путем, и все делать в рамках закона», — отметил он.
По мнению Сооронбая Жээнбекова сегодня надо заниматься не критикой, а работать, засучив рукава, мобилизовать все доступные человеческие ресурсы, объединив силы, и оказывать помощь правительству.