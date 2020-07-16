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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Сооронбаю Жээнбекову показали процесс производства медицинских масок

Сооронбай Жээнбеков ознакомился с процессом по производству медицинских масок в Чуйской области.

По данным пресс-службы главы государства, на текстильной фабрике ОсОО «Текстиль транс» по инициативе руководителя производство было перепрофилировано. Швейники начали изготовление средств индивидуальной защиты.

Учредитель Алмазбек Абдраев рассказал президенту, что закуплено оборудование для производства медицинских масок трех видов: маски-респираторы KN 95 — пятислойные, маски-респираторы KN 95 с клапаном — пятислойные, трехслойные медицинские маски. 

Производственная мощность фабрики в зависимости от вида масок составляет до 100 тысяч штук в сутки.

Предприниматель также пожаловался, что есть проблемы на границе с доставкой сырья для изготовления медицинских масок.

Сооронбай Жээнбеков с удовлетворением отметил социальную направленность компании и подчеркнул, что в условиях распространения коронавирусной инфекции важна роль предпринимателей, которые вносят свой вклад в борьбу с заболеванием. Он отметил, что отечественная легкая промышленность и фармацевтическая отрасль имеют потенциал для удовлетворения запроса медицинских учреждений и общественности в средствах индивидуальной защиты и медизделиях.

Правительству будет рекомендовано решить вопросы, препятствующие полноценному производству медицинских изделий. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/159691/
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