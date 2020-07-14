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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков заразился коронавирусом

со страницы Facebook Чингиза Айдарбекова
Фото со страницы Facebook Чингиза Айдарбекова

Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам дипломата, он болеет вторую неделю, сейчас идет на поправку.

«Одиннадцать дней изнурительной температуры, порой отчаянной борьбы с этим невидимым противником, с которым боролась вся моя иммунная система. С позволения всевышнего наступило восстановление», — сказал он.

Чингиз Айдарбеков отметил сплоченность, гуманность и взаимную заботу народа. «В этот тяжелый период испытаний наша команда ни на минуту не останавливается, мы стремимся помочь нашим соотечественникам, используя имеющиеся скромные ресурсы. Сожалею, что помощь не всегда вовремя приходит, мы делаем все возможное», — заявил он. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/159357/
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