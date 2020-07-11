Кубатбек Боронов поручил регионам страны срочно запастись лекарствами

В регионах страны нужно срочно усилить работу по увеличению запаса лекарственных средств. Об этом на заседании республиканского штаба заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

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Он отметил, что регионы должны быть готовы к любому варианту развития эпидемиологической ситуации и для этого должны быть созданы необходимые условия.

«Сейчас в областях наблюдается нехватка лекарственных средств. Поэтому необходимо усилить работу по закупке необходимых медикаментов. В то же время следует усилить надзор над необоснованным завышением цен на лекарства. Реанимационные блоки в медучреждениях должны быть полностью подготовлены. Закупленные правительством мобильные кислородные концентраторы распределим по всем регионам», — сказал глава кабмина.

Дневные стационары и все медучреждения должны принимать и оказывать всю необходимую помощь обратившимся гражданам. Все тяжелобольные должны получить необходимую помощь и не остаться без внимания. Кубатбек Боронов

Премьер-министр поручил ускорить работу по таможенной очистке поступающих лекарств и медицинского оборудования. Минздраву — увеличить реанимационные блоки в медицинских учреждениях Бишкека и регионов.