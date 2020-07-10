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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

У полпреда Джалал-Абадской области выявлен коронавирус. Он работает на удаленке

У полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области Нурболота Мирзахмедова выявлен коронавирус. Информацию он сам подтвердил 24.kg.

По его словам, 1 июля он сдал тест и медики посоветовали ему изолироваться.

«Результат анализа у меня положительный. Болезнь проходит в легкой форме, из симптомов была только чуть повышенная температура. Сейчас чувствую себя хорошо. Если повторный тест будет отрицательным, в понедельник выйду на работу», — отметил Нурболот Мирзахмедов.

По словам полпреда, большинство жителей региона в легкой форме переносят болезнь.

«Ситуация под контролем. Есть свободные койки в больницах, обсервациях. Подготовили дневные стационары. Обеспечиваем стационары кислородными концентраторами. Каждый день вывляются новые случаи заражения. Но слава богу, многие переносят болезнь в легкой форме и поэтому находятся на домашнем лечении», — говорит Нурболот Мирзахмедов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158955/
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