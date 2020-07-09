Президент вновь обратился к кыргызстанцам. Призывает к взаимовыручке

«Благодаря согласию, взаимовыручке, солидарности и высокой гражданской ответственности каждого мы одолеем эту болезнь», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в своем обращении к кыргызстанцам в связи эпидемиологической ситуацией в стране.

Глава государства отметил, что, как и другие страны мира, КР сейчас испытывает все трудности и последствия пандемии. Страна переживает весьма сложный период в новейшей истории. Коронавирусная инфекция принесла народу много горя.

«Из-за болезни потеряли десятки наших соотечественников. Ушли из жизни известные личности, посвятившие всю свою жизнь развитию кыргызского государства, своему народу и стране. Пусть им земля будет пухом! Соболезнуем тем, кто потерял близких и разделяем их горечь утраты. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто находится на лечении», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент также обратил внимание, что сейчас страна находится в ситуации беспощадной борьбы за здоровье народа. Успех этой борьбы зависит от единства. Герои сегодняшнего времени — медики — дни и ночи напролет ведут борьбу с невидимым врагом, рискуя жизнью во имя сохранения здоровья народа.

Преклоняю голову перед их мужеством и самоотверженностью и выражаю глубокую благодарность за их бесценный труд. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства еще раз напомнил, что жизнь человека — наивысшая ценность. Он заявил, что для него не существует более священного и более высокого понятия. Жизнь и здоровье каждого гражданина является вопросом государственного значения. От чиновников на ответственных должностях глава государства потребовал неустанной работы по сохранению здоровья наших граждан.

Ситуация в стране находится лично под моим контролем и Совета безопасности. Сооронбай Жээнбеков

«Во всех странах усиливаются требования народа по отношению к власти. И это естественно. И у нас высказываются требования, а также недовольства по определенным проблемным вопросам. Я все вижу, все понимаю. У нас немало проблем. И я, как и каждый из вас, хочу скорейшего их разрешения. Сейчас не время для оправданий или объяснений о том, что многое на сегодня является следствием ошибок прежних лет, порождено проблемами, которые копились на протяжении 30 лет. Сейчас нет времени искать виновных», — говорится в обращении.

Все силы брошены на то, чтобы сделать все возможное. Будут выполнены все задачи. Сооронбай Жээнбеков

Президент уверен, что тяжелейшее испытание, выпавшее на долю КР, сплотило народ, укрепило единство и согласие в нашем обществе. Оказывают свою посильную помощь предприниматели, волонтеры, да и все неравнодушные соотечественники. Глава государства призвал всех к дальнейшей сплоченности, единству, солидарности и взаимопомощи. Он отметил, что ответственность — на каждом из нас. Каждый гражданин ответственен за свою семью, за своих детей.

«Я ответственен перед народом. С вашей помощью и при вашей поддержке мы добьемся победы над этой напастью. Я верю в вас, уважаемые соотечественники. В эти тяжелые дни мы, все вместе, показали наше единство и сплоченность. Выражаю огромную благодарность за вашу стойкость. Все граждане страны объединились против невидимого врага. Поддержали усилия государственных и местных органов власти. Помогают нашим медикам. В эти дни мы — единый народ Кыргызстана — с честью и достоинством преодолеваем суровое испытание истории», — высказался президент.

Мы вместе, с благословления Бога и благодаря дружбе народа, победим в этой суровой схватке за жизнь и здоровье наших людей. Сооронбай Жээнбеков

Обратил внимание глава государства и на то, что возникает много вопросов среди населения. Один из них — разговоры о том, что власти «прикарманили» помощь, поступившую из-за рубежа, от международных финансовых институтов. Он пообещал, что правительство открыто опубликует информацию по этому вопросу.

«Всем известно, что я беспощаден к тем, кто запускает руку в народное достояние и государственную казну. Поэтому вместе с вами мы не допустим нецелевого использования помощи, поступающей нашей стране. Как говорил в свое время великий сын нашего народа Чингиз Айтматов, мы все сегодня в одной лодке. История свидетельствует, что наш народ за свою многовековую историю сумел достойно выйти из многих тяжелых испытаний судьбы, сохранив себя как нацию и не потеряв свою идентичность», — уверен Сооронбай Жээнбеков.

Президент еще раз напомнил, что сейчас на всех возложена большая ответственность по бережному отношению к нашей священной земле, к здоровью народа. Народ проходит испытание на прочность, силу духа и стойкость, мужество и самоотверженность.

Мы не склонимся перед трудностями, не дадим сломать себя сложностям сегодняшней ситуации. Сооронбай Жээнбеков

«Мы — сильный духом народ, которому служит государственная власть. Отличительная черта нашего народа — никогда не поддается отчаянию и всегда смотрит с надеждой в будущее, верит в хорошее. Всевышний всегда поддержит тех, кто не теряет веры и надежды. С помощью Всевышнего, благодаря единству народа мы с честью и достоинством выйдем из данной ситуации. Пусть на нашей земле всегда царят мир и согласие! Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан!» — заключил Сооронбай Жээнбеков.