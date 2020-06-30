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Власть

Бишкек просит ссуду из республиканского бюджета для выплаты отпускных учителям

На внеочередной сессии Бишкекского городского кенеша депутаты обсуждают вопрос согласия на привлечение ссуды из республиканского бюджета для выплат заработных плат и отпускных учителям.

Как отметил первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев, когда в 2019 году в Кыргызстане повысили учителям заработную плату, городские власти сразу обратились в правительство с просьбой заложить в госбюджет средства для города.

«Мы просили заложить их в виде целевых трансфертов. Потом выяснилось, что их не заложили, и у нас оказался пробел. Мы обратились в Минфин. Решено выделить ссуду. В мае внесли изменения в республиканский бюджет. Для получения ссуды нам необходимо решение БГК», — отметил Алмаз Бакетаев.

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Депутат Таалайбек Сагынов поинтересовался, не превысит ли город 20-процентный порог заимствований, если примет ссуду.

По словам Алмаза Бакетаева, сейчас у города долговых обязательств на 1,6 миллиарда сомов. «Кроме того, мы планируем выпуск муниципальных ценных бумаг в этом году. С учетом их и ссуды получится еще 1,5 миллиарда сомов обязательств», — отметил он.

Депутат Таалай Сариев спросил вице-мэра, какие расходы мэрия планирует сократить? «Ведь есть защищенные статьи расходов? Или вы приостановите расходы на строительство дорог и парков?» — спросил он.

«Да, уже приостановили. Все расходы по защищенным статьям на сегодняшний день выплачиваем», — ответил первый вице-мэр.

На повестке БГК три вопроса — согласие на привлечение ссуды из республиканского бюджета для выплат зарплат и отпускных учителям, внесение изменений в бюджет столицы и структуру мэрии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157804/
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