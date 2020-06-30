Бишкек просит ссуду из республиканского бюджета для выплаты отпускных учителям

На внеочередной сессии Бишкекского городского кенеша депутаты обсуждают вопрос согласия на привлечение ссуды из республиканского бюджета для выплат заработных плат и отпускных учителям.

Как отметил первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев, когда в 2019 году в Кыргызстане повысили учителям заработную плату, городские власти сразу обратились в правительство с просьбой заложить в госбюджет средства для города.

«Мы просили заложить их в виде целевых трансфертов. Потом выяснилось, что их не заложили, и у нас оказался пробел. Мы обратились в Минфин. Решено выделить ссуду. В мае внесли изменения в республиканский бюджет. Для получения ссуды нам необходимо решение БГК», — отметил Алмаз Бакетаев.

Читайте по теме Учителя в Бишкеке не получили отпускные. Денег нет

Депутат Таалайбек Сагынов поинтересовался, не превысит ли город 20-процентный порог заимствований, если примет ссуду.

По словам Алмаза Бакетаева, сейчас у города долговых обязательств на 1,6 миллиарда сомов. «Кроме того, мы планируем выпуск муниципальных ценных бумаг в этом году. С учетом их и ссуды получится еще 1,5 миллиарда сомов обязательств», — отметил он.

Депутат Таалай Сариев спросил вице-мэра, какие расходы мэрия планирует сократить? «Ведь есть защищенные статьи расходов? Или вы приостановите расходы на строительство дорог и парков?» — спросил он.

«Да, уже приостановили. Все расходы по защищенным статьям на сегодняшний день выплачиваем», — ответил первый вице-мэр.

На повестке БГК три вопроса — согласие на привлечение ссуды из республиканского бюджета для выплат зарплат и отпускных учителям, внесение изменений в бюджет столицы и структуру мэрии.