У 26 сотрудников аппарата правительства Кыргызстана обнаружен коронавирус

У сотрудников аппарата правительства Кыргызстана взяли анализы на коронавирус. По итогам тестирования COVID-19 обнаружен у 26 сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Уточняется, что два дня назад положительный результат был подтвержден у 11 человек, при повторном анализе COVID-19 выявлен еще у 15 работников. «Среди них один из советников премьер-министра Артем Новиков и помощник премьер-министра. Руководитель аппарата правительства — министр Таалайбек Темиралиев как контактное лицо в данное время находится в изоляции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно алгоритму санитарно-эпидемиологических мероприятий, все они отправлены на домашний карантин и проходят соответствующее лечение. «У большинства из них болезнь протекает бессимптомно. Определены также лица, контактировавшие с ними», — сказали в аппарате кабмина.

Большая часть сотрудников продолжает работу дистанционно.