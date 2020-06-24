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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Страх перед COVID-19. На заседании парламента больше половины депутатов нет

Депутаты Жогорку Кенеша утвердили сегодняшнюю повестку дня пленарного заседания. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Ибраим Нуракун уулу.

По его данным, резонансных законопроектов сегодня для рассмотрения нет.

После обеда ожидается отчет председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова за 2019 год.

Ибраим Нуракун уулу опубликовал фотографии из зала заседаний. Ранее вице-спикер ЖК Аида Касымалиева сообщила 24.kg, что зарегистрировался 91 депутат. На фото видно, что в зале нет и 30 человек.

Шестой созыв парламента сегодня впервые проводит пленарное заседание без прессы и прямой трансляции по радио и телевидению. Из-за выявления случаев заражения коронавирусом среди депутатов и сотрудников Жогорку Кенеша посетителей, включая представителей СМИ, в здание «Белого дома» не пускают.

Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу заразился коронавирусом и госпитализирован. У остальных сотрудников пресс-службы анализ отрицательный, они находятся в изоляции, поэтому и нет онлайн-эфиров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157206/
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