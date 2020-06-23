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Власть

Ратифицированы поправки в соглашение о пребывании в КР российской авиабазы

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между Кыргызстаном и Россией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории республики.

Закон принят Жогорку Кенешем 11 июня 2020 года.

В 2016-2017 годах совместно с российской стороной провели топографическую съемку земельных участков, арендуемых российской стороной. Она показала превышение фактически занимаемых площадей от размеров, установленных соглашением. По соглашению 2012 года площадь участков, арендуемых российской стороной, составляла 866,2 гектара. По итогам инвентаризации фактически используемая площадь — 924,52 гектара.

После вступления в силу протокола стороны организуют работу по возмещению Кыргызстану арендной платы за фактически используемые площади земельных участков начиная с 20 сентября 2012 года.

В рамках протокола планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) за счет средств российской стороны. По истечении срока действия соглашения объекты вернут кыргызской стороне. Кроме того, объекты ВПП включены в перечень объектов совместного использования.

Кроме того, российской стороной планируется разместить на российской авиационной базе беспилотные летательные аппараты. После вступления в силу протокола стороны подпишут межведомственный документ, определяющий порядок применения беспилотников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157022/
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