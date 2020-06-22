09:17
USD 74.91
EUR 84.02
RUB 1.08
Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Лидер фракции «Ата Мекен» против введения режима чрезвычайного положения

Лидер фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова против повторного введения режима чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше и Чуйской области из-за ситуации с коронавирусом. Она объяснила 24.kg, почему.

Читайте по теме
Если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, выборы в парламент перенесут

По ее словам, растущее число зараженных действительно вызывает тревогу и опасения, и если ситуация в течение недели ухудшится, то ограничения необходимы.

«Но не полная остановка экономической деятельности. Второй раз экономика полной остановки не переживет», — считает нардеп.

Она также считает, что будет скорректирована дата парламентских выборов.

Отметим, они должны пройти в первое воскресенье октября. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/156850/
просмотров: 1255
Версия для печати
Материалы по теме
Рынки Кара-Балты будут закрыты дважды в неделю
Студенты-кыргызстанцы просят вернуть их из Сибири
Здоровы. Спикер парламента и вице-спикеры сдали ПЦР-тест на коронавирус
Число зараженных растет. Премьер вновь заявил, что нужно готовиться к худшему
Если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, выборы в парламент перенесут
Болеющим COVID-19 бессимптомно разрешили лечиться дома. Как, запоминайте правила
Минздрав прокомментировал решение о приостановке работы общественного транспорта
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще два человека
В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 10 медиков
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 170 человек. Всего — 3 151
Популярные новости
Ситуация с&nbsp;коронавирусом остается сложной. Что предлагает президент Ситуация с коронавирусом остается сложной. Что предлагает президент
Заразившийся коронавирусом депутат контактировал практически со&nbsp;всеми коллегами Заразившийся коронавирусом депутат контактировал практически со всеми коллегами
Кубатбек Боронов призвал готовиться к&nbsp;худшему Кубатбек Боронов призвал готовиться к худшему
Смачный поцелуй. В&nbsp;штабе всем угрожают, а&nbsp;сами пренебрегают санитарными нормами Смачный поцелуй. В штабе всем угрожают, а сами пренебрегают санитарными нормами
Бизнес
Чего хотят мужчины? Чего хотят мужчины?
Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику&nbsp;КР Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику КР
В&nbsp;офисе банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; в&nbsp;Ошской области у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус
Участвуй в&nbsp;акции от&nbsp;MegaCom и&nbsp;выиграй смартфон Samsung Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung
22 июня, понедельник
08:42
Рынки Кара-Балты будут закрыты дважды в неделю Рынки Кара-Балты будут закрыты дважды в неделю
08:39
Лидер фракции «Ата Мекен» против введения режима чрезвычайного положения
08:27
Студенты-кыргызстанцы просят вернуть их из Сибири
08:15
Здоровы. Спикер парламента и вице-спикеры сдали ПЦР-тест на коронавирус
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 июня, воскресенье
21:38
В Токмаке женщина сбила школьников. Один из них скончался
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 июня: будет жарко
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставка, лекция и онлайн-акция
18:30
22 июня: где в регионах отключат свет
16:26
Число зараженных растет. Премьер вновь заявил, что нужно готовиться к худшему