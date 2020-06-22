Лидер фракции «Ата Мекен» против введения режима чрезвычайного положения

Лидер фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова против повторного введения режима чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше и Чуйской области из-за ситуации с коронавирусом. Она объяснила 24.kg, почему.

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По ее словам, растущее число зараженных действительно вызывает тревогу и опасения, и если ситуация в течение недели ухудшится, то ограничения необходимы.

«Но не полная остановка экономической деятельности. Второй раз экономика полной остановки не переживет», — считает нардеп.

Она также считает, что будет скорректирована дата парламентских выборов.

Отметим, они должны пройти в первое воскресенье октября.