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Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, выборы в парламент перенесут

В Жогорку Кенеше в связи с ежедневно растущим числом заболевших коронавирусом заговорили о переносе выборов в парламент.

Депутат Мирлан Жеенчороев объяснил 24.kg, в каком случае кампания, которая должна пройти 4 октября, может быть отменена.

По его словам, если эпидемиологическая ситуация еще больше будет нести угрозу жизни и здоровью населения, ЦИК обязана по закону перенести выборы.

«Республиканский штаб должен начать массовое тестирование для выявления реальных масштабов эпидемии. А в соответствии с законом во время ЧП выборы не проводятся. Необходимо, как в других странах, провести массовое тестирования», — сказал Мирлан Жеенчороев.

Если обнаружится угроза жизни населения, то может быть введено ЧП.

Мирлан Жеенчороев

Отметим, за последние сутки зарегистрировано 170 случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане. За весь период — 3 тысячи 151 случай инфицирования COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156840/
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