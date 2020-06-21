Если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, выборы в парламент перенесут

В Жогорку Кенеше в связи с ежедневно растущим числом заболевших коронавирусом заговорили о переносе выборов в парламент.

Депутат Мирлан Жеенчороев объяснил 24.kg, в каком случае кампания, которая должна пройти 4 октября, может быть отменена.

По его словам, если эпидемиологическая ситуация еще больше будет нести угрозу жизни и здоровью населения, ЦИК обязана по закону перенести выборы.

«Республиканский штаб должен начать массовое тестирование для выявления реальных масштабов эпидемии. А в соответствии с законом во время ЧП выборы не проводятся. Необходимо, как в других странах, провести массовое тестирования», — сказал Мирлан Жеенчороев.

Если обнаружится угроза жизни населения, то может быть введено ЧП. Мирлан Жеенчороев

Отметим, за последние сутки зарегистрировано 170 случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане. За весь период — 3 тысячи 151 случай инфицирования COVID-19.