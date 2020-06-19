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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Проводы Абылгазиева. Членов кабмина, запечатленных на фото, ждут штрафы

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании Совета безопасности в узком составе указал на нарушение санитарных норм членами правительства. Он напомнил о групповом снимке чиновников на проводах Мухаммедкалыя Абылгазиева в отставку.

Глава государства подчеркнул: безответственные заявления о том, что «власть делает деньги на этой болезни, ее не существует», становятся поводом для появления сомнений у граждан о существовании данного заболевания.

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«Мало того, еще члены кабмина сами в нарушение всех требований о соблюдении масочного режима и социальной дистанции фотографируются, обнимаются», — возмутился Сооронбай Жээнбеков.

«Фотография, на которой запечатлены члены правительства без соблюдения социальной дистанции и масок, облетела всю страну. Такие действия сведут на нет все наши усилия», — отметил он и потребовал наложить штрафы на всех, кто нарушил требования медиков.

Соответствующие меры должны быть приняты не в отношении рядовых сотрудников аппарата кабмина. Они, как я полагаю, вышли по команде своих начальников. Вы все должны оплатить штраф.

Сооронбай Жээнбеков

Президент также призвал к ответственности и граждан Кыргызстана. По его словам, отдельные из них, распространяя ложную информацию, сводят на нет ежедневные усилия медиков.

«Есть и те, которые считают, что все это надуманная политика и болезни не существует. Умирают наши медики, пожилые граждане. Сегодня весь мир борется с этим заболеванием, это обратилось в мировую пандемию. Как глава государства призываю каждого соотечественника отнестись к сложившейся ситуации с полной ответственностью и заботиться о себе и своих близких», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156715/
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