Отставка Мухаммедкалыя Абылгазиева. Чем запомнился 30-й премьер-министр страны

Накануне премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Этому предшествовал скандал вокруг сделки с покупкой радиочастот. Он стал 30-м в истории независимого Кыргызстана главой кабмина.

24.kg собрало самые важные события, которые произошли в стране за последние два года.

1 Запуск проекта «Безопасный город» Запуск проекта «Безопасный город»

Сколько бы споров и обсуждений персоны Мухаммедкалыя Абылгазиева не было, он останется в истории Кыргызстана руководителем, который наконец-то запустил проект «Безопасный город».

Факт остается фактом. С 12 февраля 2019 года на дорогах Кыргызстана работают камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

В этом году должна стартовать вторая фаза проекта, когда камеры появятся по всему Кыргызстану. С пробуксовками, нареканиями, скандалами, но проект работает. Признаем честно, это огромный шаг в сторону наведения порядка на дорогах.

2 Соглашение по Кумтору Соглашение по Кумтору

К числу достижений теперь уже бывшего премьер-министра страны можно отнести и подписание нового соглашения по работе проекта «Кумтор». В сентябре 2019 года правительство Кыргызстана объявило о значительном улучшении позиций Кыргызстана в окончательном варианте нового стратегического соглашения с канадской золотодобывающей компанией Centerra Gold Inc.

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Кабмину удалось договориться о дополнительных платежах на $63 миллиона в 2017-2026 годах (согласно текущему сроку службы рудника «Кумтор»).

Если в 2017 году была договоренность о $87 миллионах, то в итоге сумма увеличилась почти в 1,7 раза, достигнув $150 миллионов.

Стороны почти два года вели переговоры. И в итоге пришли к соглашению, которое на сегодня устраивает обе стороны. Да, возможно, новый глава кабмина тоже захочет пересмотреть договор. Но сейчас рудник работает, а Кыргызстан получает причитающиеся ему выплаты. К тому же разрешение многолетнего спора вокруг работы рудника положительно сказалось на инвестиционном имидже страны.

3 Мораторий на проверки Мораторий на проверки

Для бизнеса нынешний состав кабмина тоже сделал немало. Самым важным, пожалуй, можно считать введенный с 1 января 2019 года мораторий на проверки предпринимателей. Бизнес добивался этого долгие годы. И только Мухаммедкалый Абылгазиев рискнул подписать постановление о запрете на проверки предпринимателей.

Из-за потерь бизнеса во время борьбы со вспышкой коронавируса мораторий на проверки предпринимательства продлят до конца 2021 года.

Мораторий отнюдь не означает, что у предпринимателей совсем уж развязаны руки. Тем же постановлением правительства определены случаи, когда проверок не избежать. Кроме того, правительству предстоит еще разработать новый порядок проверок бизнесменов, чтобы избежать коррупции.

4 У бизнеса появился защитник У бизнеса появился защитник

Еще одно важное решение, которое смело может положить в копилку своих достижений Мухаммедкалый Абылгазиев, — создание института бизнес-омбудсмена. Так же, как и «Безопасный город», это проект, о котором говорили много лет, но дальше обещаний и признания необходимости такого института дело не шло.

Процесс запустили в 2019 году при поддержке международных доноров.

Да, сами выборы бизнес-омбудсмена и его заместителей, определение формата работы заняли год. Фактически защитник предпринимателей Робин Орд-Смит начал активно проявлять себя только в этом году. Но он регулярно встречается с чиновниками, рассказывает о проблемах бизнеса и предлагает варианты решения спорных вопросов.

5 Гемодиализ за счет государства

В заслугу ушедшего в отставку премьера можно записать решение правительства финансировать из бюджета услуги гемодиализа. Да, казна в Кыргызстане дефицитная, но кабмин решил поддержать своих граждан хотя бы такими мерами.

В Кыргызстане 174 пациента с хронической почечной недостаточностью пятой стадии, которые получали диализ за свой счет, перевели на бюджетное финансирование.

Для этого правительство выделило 75 миллионов сомов. Всего в стране получает гемодиализные процедуры по бюджету 1 тысяча 691 человек, из них 1 тысячу 408 финансирует ФОМС, а 283 пациента получают диализ по линии ГЧП в частных гемодиализных центрах.