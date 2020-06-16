Отставка Мухаммедкалыя Абылгазиева. Чем запомнился 30-й премьер-министр страны

Накануне премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Этому предшествовал скандал вокруг сделки с покупкой радиочастот. Он стал 30-м в истории независимого Кыргызстана главой кабмина.
24.kg собрало самые важные события, которые произошли в стране за последние два года.
Сколько бы споров и обсуждений персоны Мухаммедкалыя Абылгазиева не было, он останется в истории Кыргызстана руководителем, который наконец-то запустил проект «Безопасный город».
Факт остается фактом. С 12 февраля 2019 года на дорогах Кыргызстана работают камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
В этом году должна стартовать вторая фаза проекта, когда камеры появятся по всему Кыргызстану. С пробуксовками, нареканиями, скандалами, но проект работает. Признаем честно, это огромный шаг в сторону наведения порядка на дорогах.
К числу достижений теперь уже бывшего премьер-министра страны можно отнести и подписание нового соглашения по работе проекта «Кумтор». В сентябре 2019 года правительство Кыргызстана объявило о значительном улучшении позиций Кыргызстана в окончательном варианте нового стратегического соглашения с канадской золотодобывающей компанией Centerra Gold Inc.
Кабмину удалось договориться о дополнительных платежах на $63 миллиона в 2017-2026 годах (согласно текущему сроку службы рудника «Кумтор»).
Если в 2017 году была договоренность о $87 миллионах, то в итоге сумма увеличилась почти в 1,7 раза, достигнув $150 миллионов.
Стороны почти два года вели переговоры. И в итоге пришли к соглашению, которое на сегодня устраивает обе стороны. Да, возможно, новый глава кабмина тоже захочет пересмотреть договор. Но сейчас рудник работает, а Кыргызстан получает причитающиеся ему выплаты. К тому же разрешение многолетнего спора вокруг работы рудника положительно сказалось на инвестиционном имидже страны.
Для бизнеса нынешний состав кабмина тоже сделал немало. Самым важным, пожалуй, можно считать введенный с 1 января 2019 года мораторий на проверки предпринимателей. Бизнес добивался этого долгие годы. И только Мухаммедкалый Абылгазиев рискнул подписать постановление о запрете на проверки предпринимателей.
Из-за потерь бизнеса во время борьбы со вспышкой коронавируса мораторий на проверки предпринимательства продлят до конца 2021 года.
Мораторий отнюдь не означает, что у предпринимателей совсем уж развязаны руки. Тем же постановлением правительства определены случаи, когда проверок не избежать. Кроме того, правительству предстоит еще разработать новый порядок проверок бизнесменов, чтобы избежать коррупции.
Еще одно важное решение, которое смело может положить в копилку своих достижений Мухаммедкалый Абылгазиев, — создание института бизнес-омбудсмена. Так же, как и «Безопасный город», это проект, о котором говорили много лет, но дальше обещаний и признания необходимости такого института дело не шло.
Процесс запустили в 2019 году при поддержке международных доноров.
Да, сами выборы бизнес-омбудсмена и его заместителей, определение формата работы заняли год. Фактически защитник предпринимателей Робин Орд-Смит начал активно проявлять себя только в этом году. Но он регулярно встречается с чиновниками, рассказывает о проблемах бизнеса и предлагает варианты решения спорных вопросов.
В заслугу ушедшего в отставку премьера можно записать решение правительства финансировать из бюджета услуги гемодиализа. Да, казна в Кыргызстане дефицитная, но кабмин решил поддержать своих граждан хотя бы такими мерами.
В Кыргызстане 174 пациента с хронической почечной недостаточностью пятой стадии, которые получали диализ за свой счет, перевели на бюджетное финансирование.
Для этого правительство выделило 75 миллионов сомов. Всего в стране получает гемодиализные процедуры по бюджету 1 тысяча 691 человек, из них 1 тысячу 408 финансирует ФОМС, а 283 пациента получают диализ по линии ГЧП в частных гемодиализных центрах.