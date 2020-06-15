Депутат предлагает выдавать паспорт ребенку с согласия только одного родителя

Выдавать общегражданский паспорт детям с согласия только одного родителя предлагает депутат Айсулуу Мамашова. Об этом она сообщила во время обсуждения изменений в некоторые законодательные акты в сфере регулирования алиментных обязательств.

По ее словам, после развода родителей подросток сталкивается с проблемой получения удостоверения личности.

«Для получения паспорта необходимо согласие обоих родителей. Но часто после развода ребенок остается с кем-то одним. Возникают проблемы и у детей мигрантов. Граждане выезжают на работу и пропадают. А для получения паспорта ребенку требуется их нотариальное согласие, что тоже бывает проблематично», — сказала она.

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Айсулуу Мамашова добавила, что паспорт должен быть у каждого гражданина. «Предлагаю внести изменение, чтобы документ выдавали с согласия одного из родителей», — отметила она.

Заместитель председателя ГРС Тилек Батырканов отметил, что при разводе и так достаточно согласия одного из родителей.

Но Мамашова возразила, что многие семьи живут без оформления документов и впоследствии ребенок сталкивается с проблемой получения документа.

Тилек Батырканов отметил, что такое нововведение потребует изменений закона о гражданстве. «При выдаче паспорта мы сразу выдаем и гражданство. Поэтому и требуется письменное согласие обоих родителей, особенно если у одно из них иное гражданство. И если говорим о мигрантах, если по заявлению одного родителя выдадим паспорт, а второй, с иным гражданством, может быть против. Поэтому если не удается установить второго родителя, то решение вопроса в судебном порядке нам кажется оптимальным», — отметил он.

Дастан Бекешев напомнил, что в Конституции есть норма, что гражданином становится по праву рождения.

Тилек Батырканов стал ссылаться на закон о гражданстве, но депутат его перебил. «Что по иерархии выше?» — уточнил он и добавил, что эта норма действует если один из родителей — гражданин Кыргызстана.

Айсулуу Мамашовал добавила, что в свидетельстве о рождении указывается гражданство родителей. «Поэтому предлагаю внести изменения, что ребенок может получить общегражданский паспорт с согласия одного родителя, если они оба — кыргызстанцы. Если один из родителей иностранец — то с согласия обоих», — сказал она.

Тилек Батырканов возразил, что у ведомства нет статистики по людям с двойным гражданством. Однако депутат отметила, что это не проблема детей, которые не могут получить документ.

Напомним, женщины-депутаты разработали поправки в Семейный кодекс и Кодекс о проступках, чтобы эффективнее бороться со злостными неплательщиками алиментов.