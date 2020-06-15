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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков скрыл в декларации бизнес жены

Жена экс-спикера Жогорку Кенеша (фракция СДПК) Чыныбая Турсунбекова является совладелицей коммерческого бизнеса. Парламентарий на протяжении трех лет не сообщал об этом в налоговые органы. Такие данные приводит издание Economist.kg.

По закону о декларировании доходов и расходов лиц, замещающих политические должности, декларант обязан раскрывать имущество своих ближайших родственников — жены, несовершеннолетних детей и лиц, находящихся на попечении. Оказалось, что бывший спикер три года не указывал в налоговой отчетности бизнес супруги Нуржан Тентимишовой.

Economist.kg
Фото Economist.kg. Жена экс-спикера Чыныбая Турсунбекова является совладелицей коммерческого бизнеса

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Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в декларациях шесть фирм и бизнес-империю

ОсОО «Энди Билдинг» — это компания, образованная в марте 2016 года, основной вид деятельности которой указан как строительство жилых и нежилых зданий. Фирма прекратила существование через три года — в июне 2019-го.

За это время отчисления в бюджет делались дважды — по 100 сомов за вывоз мусора в 2016 и 2017 годах. Нуржан Тентимишова числилась единственным учредителем. Несмотря на то что компания просуществовала всего три года, она также должна была быть указана в декларациях нардепа в этот период.

ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» — по данным, сохранившимся в базе OsOO.kg, супруга экс-спикера также была указана единственным учредителем. Известно, что банк проходил перерегистрацию в июне 2018-го. Он учрежден в ноябре 1995 года.

По обновленным данным базы Минюста в графе учредители уже указано «Согласно списку реестродержателя», а очередную перерегистрацию банк прошел буквально неделю назад.

Ранее сообщалось, что экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков скрыл в своих налоговых декларациях бизнес-империю, которая состоит как минимум из шести фирм. В некоторых компаниях он выступал учредителем и руководителем. Парламентарий в обход закона владел тренажерным залом, печатным изданием, а также компанией по индивидуальному жилищному строительству ОсОО «Актек-Курулуш». При этом его заработок два года подряд составлял более 39 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156077/
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