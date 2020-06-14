Чиновники выступают против ужесточения наказания за семейное насилие

Правительство Кыргызстана считает нецелесообразным принятие поправок в законы в сфере борьбы с семейным насилием. Об этом говорится в заключении кабмина, подписанном и. о. премьер-министра Кубатбеком Бороновым, на законопроект депутата Жогорку Кенеша Исхака Пирматова.







Напомним, что парламентарий инициировал внесение поправок в некоторые законодательные акты, чтобы ужесточить наказание за преступления в отношении членов семьи.

В частности Исхак Пирматов предлагает поправки для ужесточения наказания: если жертвой становится член семьи - рассматривать это как отягчающий признак.

Депутат также хочет внести поправки, чтобы дела о семейном насилии не прекращались за примирением сторон.

Отметим, часто жертвы семейного насилия отзывают свои заявления и дела прекращаются в судах.

Исхак Пирматов пояснил, что законопроект он разработал в феврале 2020 года. По его словам, действующее законодательство не достаточно эффективно против случаев семейного насилия и не обеспечивает в полной мере защиту прав и интересов женщин и детей, поскольку именно они в абсолютном большинстве случаев подвергаются насилию в семье.

Читайте по теме Ужесточить наказание за семейное насилие предлагает депутат

Однако 5 июня получено заключение правительства. В нем говорится, что поправки противоречат принципам уголовного законодательства. По мнению чиновников, человек не может быть признан виновным и подвергнут более высокой мере наказания лишь за то, что стороны находятся в брачных (родственных) отношениях. «Другими словами социальный статус лица не может быть критерием для определения его вины», — говорится в заключении правительства.

В кабмине отмечают, что в Уголовном кодексе есть статьи, отягчающие наказание за преступления, совершенные в отношении людей, находящихся в материальной, служебной или иной зависимости от виновного.

В правительстве также ссылаются на другие нормы УК и УПК, которые призваны наказывать граждан, совершивших противоправные деяния, в том числе в отношении членов семьи.

Депутат считает, что приведенные нормы УК и УПК КР не могут выступать аргументом при рассмотрении его законопроекта, ввиду отсутствия логической взаимосвязи между предлагаемыми изменениями и обстоятельствами, отягчающими наказание.

«На практике суды могут не принимать решения о том, что члены семьи виновного, подвергнутые семейному насилию, находятся от него в материальной или иной зависимости, поскольку в данном случае может возникнуть большое количество вопросов», — говорится в ответе Исхака Пирматова правительству.