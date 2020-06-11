Врачам надо выплатить компенсации, премии и дать звания, считает депутат

Депутат Дастан Бекешев просит правительство отметить медиков не только премиями, но и званиями. Инициативу он озвучил сегодня на заседании парламента.

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По его словам, помимо компенсаций, врачам следует выплатить премии. «Но самое главное — им нужно поднять заработную плату. Если мы этого не сделаем, нас просто не поймут», — добавил Дастан Бекешев, напомнив, что врачи первыми приняли на себя удар пандемии коронавирусной инфекции.

Отметим, на счете Министерства финансов сосредоточено 133 миллиона сомов. За апрель 10 тысяч 61 человек получили положенные выплаты, за май — 9 тысяч 54 человека.

На сегодня проводится проверка по медикам, зараженным COVID-19. Чиновники из Минздрава обещают, что как только она завершится, начнутся выплаты. На эти цели уже выделены дополнительно еще 50 миллионов сомов. Один миллион получила семья умершего от коронавируса врача. Ведомство готовит еще 1 миллион семье фтизиатра из Оша.