20:52
USD 74.10
EUR 83.45
RUB 1.08
Власть

Кыргызстан и Казахстан договорились открыть все пункты пропуска для большегрузов

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Читайте по теме
Проблемы дальнобойщиков на границе с Казахстаном: резкий комментарий чиновников

По его данным, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию, сложившуюся на кыргызско-казахстанской государственной границе.

По предложению казахстанской стороны достигнута обоюдная договоренность об открытии всех пунктов пропуска и решении вопросов по обеспечению беспрепятственных грузовых перевозок через кыргызско-казахстанскую границу.

Стороны подтвердили обоюдную приверженность ранее достигнутым договоренностям.

В ходе разговора были также обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и меры, предпринимаемые сторонами по защите населения от COVID-19, а также основные направления дальнейшего сотрудничества.

Напомним, с конца мая Казахстан усилил контроль на кыргызско-казахской границе. В результате за несколько дней с кыргызской стороны скопилось около 300 большегрузных машин, которые направлялись с товарами на рынок ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155580/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан: Бишкек остается «глухим» к конструктивным предложениям Нур-Султана
Проблемы дальнобойщиков на границе с Казахстаном: резкий комментарий чиновников
КПП «Чалдовар» на кыргызско-казахской границе возобновил работу
Правительство призывает Казахстан не создавать барьеры на границе
Вице-премьер-министр прокомментировал ситуацию на кыргызско-казахской границе
Из-за проблем на казахской границе депутаты не стали обсуждать вопросы ЕАЭС
На границе с Казахстаном очередь из большегрузов не уменьшается
На границе с Казахстаном вновь образовалась очередь из большегрузов
Кыргызстанцы, застрявшие на границе с Казахстаном, просят о помощи президента
Граждане Казахстана пытались перейти границу через реку Чу
Популярные новости
Выборы-2020. Омурбек Текебаев рассказал, кто возглавит список &laquo;Ата Мекена&raquo; Выборы-2020. Омурбек Текебаев рассказал, кто возглавит список «Ата Мекена»
Кыргызстан не&nbsp;исключает отзыва своих представителей в&nbsp;ЕАЭС и&nbsp;бойкота союза Кыргызстан не исключает отзыва своих представителей в ЕАЭС и бойкота союза
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;1-5 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 июня
Экс-вице-спикер парламента предлагает поменять Конституцию Экс-вице-спикер парламента предлагает поменять Конституцию
Бизнес
Время новых возможностей! MegaCom представляет тарифный план #Супервыгодный 7 Время новых возможностей! MegaCom представляет тарифный план #Супервыгодный 7
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; запускает мобильное приложение для автомобилистов Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает мобильное приложение для автомобилистов
ОАО &laquo;МАМ&raquo; возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов ОАО «МАМ» возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов
ACIBADEM снова готова к&nbsp;приему пациентов ACIBADEM снова готова к приему пациентов
10 июня, среда
20:51
В Бишкеке Toyota врезалась в троллейбус В Бишкеке Toyota врезалась в троллейбус
20:39
Кыргызстан и Казахстан договорились открыть все пункты пропуска для большегрузов
20:17
В Бишкеке за нарушение правил благоустройства оштрафован гражданин Италии
20:01
Арабский фонд подарил школам Кыргызстана 200 ноутбуков
19:47
Мэрия Бишкека хочет еженедельно закрывать крупные рынки на дезинфекцию