Кыргызстан и Казахстан договорились открыть все пункты пропуска для большегрузов

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

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По его данным, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию, сложившуюся на кыргызско-казахстанской государственной границе.

По предложению казахстанской стороны достигнута обоюдная договоренность об открытии всех пунктов пропуска и решении вопросов по обеспечению беспрепятственных грузовых перевозок через кыргызско-казахстанскую границу.

Стороны подтвердили обоюдную приверженность ранее достигнутым договоренностям.

В ходе разговора были также обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и меры, предпринимаемые сторонами по защите населения от COVID-19, а также основные направления дальнейшего сотрудничества.

Напомним, с конца мая Казахстан усилил контроль на кыргызско-казахской границе. В результате за несколько дней с кыргызской стороны скопилось около 300 большегрузных машин, которые направлялись с товарами на рынок ЕАЭС.