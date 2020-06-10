Акаев с Карыпкуловым такого не позволяли. В парламенте критикуют политику ОТРК

Депутаты критикуют руководство Общественной телерадиокорпорации. В Жогорку Кенеше обсуждают отчет наблюдательного совета ОТРК.

По словам Дастана Бекешева, на телеканале многие материалы подаются с искажением или не попадают в эфир вовсе. Его поддержал коллега Рыскелди Момбеков.

Он напомнил, что 5 июня прошло важное политическое мероприятие — две старейшие партии страны «Ата Мекен» и «Акшумкар» объединились, чтобы тандемом участвовать в предстоящих парламентских выборах.

«Мы вас просили показать об этом сюжет. Но вы запросили деньги, как за политическую рекламу, а потом и вовсе отказались. Как так? Еще предвыборная кампания не стартовала, а вы уже делите партии и кандидатов на удобных и неудобных. Такого себе даже Акаев с Карыпкуловым не позволяли (Аманбек Карыпкулов — руководитель администрации первого беглого президента Аскара Акаева. — Прим. 24.kg)», — сказал Рыскелди Момбеков.

А Тазабек Икрамов порекомендовал менеджменту ОТРК побольше показывать положительных новостей. По его мнению, зрители устали от негатива.

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Нардепы также подняли тему пролонгации сроков ретрансляции российских телеканалов «Первый канал. Всемирная сеть» («ОРТ») и «РТР-Планета» до 2023 года.

Гендиректор ОТРК Жайнак Усен уулу, отвечая на вопросы членов Жогорку Кенеша, отметил, что 50 миллионов сомов (по 25 миллионов за каждый канал. — Прим. 24.kg) уходит РП РМТР на техническое оснащение. В то же время ежегодно от рекламы сам канал имеет 58 миллионов сомов.

«То есть вы платите за мультиплекс. Вам не кажется, что это непозволительная роскошь при учете, что на рекламе вы зарабатываете так мало», — сказал Дастан Бекешев.

Глава ОТРК заявил, что контент этих каналов очень востребован у населения.