В Оше заработал автостроительный завод. Хотят выпускать электробусы

Сооронбай Жээнбеков сегодня посетил автостроительный завод «Кыргыз Унаа Курулуш» в Оше. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, предприятие обеспечит работой до 5 тысяч человек и будет выпускать электробусы. На сегодня завершен первый этап строительных работ, и завод начал свою деятельность. На первом этапе созданы 500 рабочих мест. Сейчас на предприятии производятся приборы, техника и комплектующие для сфер легкой и тяжелой промышленности, сельского хозяйства, разработаны и проходят проверку трансформаторы и умные счетчики. Кроме того, готовится прототип первого электробуса, произведенного в Кыргызстане.

«Учитывая большой потенциал отечественной электроэнергетической отрасли, также выпускается необходимое оборудование для малых и больших гидроэлектростанций, в том числе гидротурбины и генераторы. На первом этапе строительных работ было вложено порядка $20 миллионов, завод оснащен современным оборудованием из Европы и Японии», — говорится в сообщении.

В беседе с трудовым коллективом Сооронбай Жээнбеков поделился воспоминаниями, как в 2001 году в рамках учебной программы в Японии побывал на заводе компании «Тошиба», рассказал о принципах трудовой деятельности и корпоративной этики японской корпорации.

«Каждый сотрудник «Тошиба» бережно относится к предприятию, на котором работает, как к личной собственности и заинтересован в его развитии. Вкладывают все свои силы и знания, добросовестно трудятся для процветания компании, так как это напрямую влияет на их благосостояние», — отметил он.

Президент выразил уверенность в том, что в перспективе завод может занять ведущие позиции не только в стране, но и в регионе. Он призвал сотрудников к корпоративной сплоченности, подчеркнув, что успех деятельности предприятия во многом зависит от стараний каждого работника и трудового коллектива в целом.