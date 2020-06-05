Каличу Умуралиеву предлагают отстранить от должности на время расследования

Депутат БГК Гульнара Молдобаева предложила отстранить от должности руководителя МП «Городские парки» Каличу Умуралиеву на время расследования со стороны ГКНБ. Об этом она заявила на заседании постоянной комиссии горкенеша по муниципальной собственности.

Читайте по теме Калича Умуралиева об уголовном деле и обыске в ее кабинете

Депутаты поинтересовались, на каком основании глава муниципального предприятия заключала договоры. В ответ Калича Умуралиева сообщила, что, заняв должность, она обнаружила много торговых точек в парках, которые работали без документов, неофициально оплачивая сотрудникам акимиатов, милиционерам.

«В итоге пришла к выводу, что нужно заключить договоры. Я стала изучать мировую практику, какими законодательными актами это регулируется. Внесла проект положения в мэрию Бишкека — до сих пор он не рассмотрен, ставила вопрос на совещании у мэра. Он трижды говорил передать нам полномочия, чтобы мы могли заключать договоры и деньги поступали в бюджет», — сказала Калича Умуралиева.

Она добавила, что их деятельность регулируется Гражданским кодексом и уставом, так как «Городские парки» — это муниципальное предприятие. «Мы имеем право зарабатывать в соответствии с уставом. Я разработала положение и договор на предоставление права на предпринимательскую деятельность. За 3 дня заключила 16 договоров, в бюджет поступило 400 тысяч сомов, то есть в среднем в месяц мы бы могли зарабатывать 1 миллион сомов», — сказала она.

Читайте по теме Бездарная реконструкция, или Почему объекты в парках разрушаются

«Я считаю, что закона не нарушала, а попыталась изменить и поставить заслон коррупционной схеме. В парке «Ынтымак» идут драки каждый день, там каждый вечер поток стихийных торговцев», — сообщила Калича Умуралиева.

Депутат Гульнара Молдобаева отметила, что у директора парка нет никакого нормативно-правового акта, разрешающего заниматься коммерческой деятельностью. «Вы сказали, что это никем не утвержденный проект. Вы, получается, работали вразрез всех нормативов, которые сегодня есть. Я предлагаю запросить у юристов оценку вашим действиям. Может, даже запросить у ГКНБ информацию. Рекомендовала бы отстранить вас от должности на время расследования», — отметила нардеп.

Напомним, 28 мая сотрудники ГКНБ провели обыск в кабинете Каличи Умуралиевой. На главу МП «Городские парки» в спецслужбы пожаловался некто Таджибаев, который хотел установить в парке «Ынтымак» коммерческую точку.