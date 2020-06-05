Депутат рассказал, как его обсмеяли на базаре за то, что он носит маску

В парламенте попросили правительство усилить разъяснительную работу среди населения по распространению коронавирусной инфекции. С предложением на заседании фракции «Республика — Ата Журт» выступил депутат Адылбек Жунус уулу.

Он отметил, что Кыргызстан занимает второе место по числу заражения в Центральной Азии после Таджикистана.

«У нас маленькое государство, но количество фактов заражения уже доходит до 2 тысяч. Это связано с тем, что у нас нет дисциплины. Она должна быть железной, без этого мы не победим вирус. Если не справимся летом, то осенью и зимой будем вынуждены сидеть дома», — сказал Адылбек Жунус уулу.

Сам нардеп в начале февраля находился в Китае и видел, как страна благодаря дисциплине сумела победить пандемию.

«А у нас в троллейбусах и автобусах больше половины людей сидят без масок. В магазинах люди без маски ходят. На базаре я сам спросил у людей, почему они не носят маску, они меня в ответ обсмеяли», — заявил он.