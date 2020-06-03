Контрабандистам станет сложно. Кабмин запускает систему таможенного контроля

В Кыргызстане планируют внедрить информационную систему ASYCUDA в таможенном администрировании. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Практические шаги по внедрению программного продукта будут реализованы в период с 2020 по 2022 год. Координировать проект намерено само правительство в сотрудничестве с координационным советом по цифровизации налоговых и таможенных процедур (фискализации) при премьер-министре.

Чиновники уже изучили опыт применения программы в других странах, в том числе СНГ.

Как пояснили в кабмине, система позволит осуществлять стопроцентное электронное декларирование товаров, обеспечить эффективный контроль и мониторинг национального/регионального транзита, поддерживать межведомственное информационное взаимодействие, генерировать таможенную статистику в онлайн-режиме.

По словам специалистов, в большинстве стран мира, в которых применяется информационная система ASUCYDA, а это 95 стран мира, очевидны позитивные сдвиги в таможенном администрировании.

Повышение прозрачности работы таможенных органов страны с широким применением цифровых технологий станет важным фактором устойчивости государственного бюджета, расширения возможностей государства в социальном секторе и формирования атмосферы доверия в обществе, — заявляют в правительстве.

Справка: ASUCYDA — автоматизированная система обработки таможенных данных. Программный продукт, разработанный экспертами Конференции ООН по торговле и развитию, в целях упрощения и развития международной торговли посредством сокращения времени таможенного оформления товаров. Система применяется в 95 странах и работает на 25 языках мира.