15:10
USD 73.52
EUR 82.13
RUB 1.07
Власть

Контрабандистам станет сложно. Кабмин запускает систему таможенного контроля

В Кыргызстане планируют внедрить информационную систему ASYCUDA в таможенном администрировании. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Практические шаги по внедрению программного продукта будут реализованы в период с 2020 по 2022 год. Координировать проект намерено само правительство в сотрудничестве с координационным советом по цифровизации налоговых и таможенных процедур (фискализации) при премьер-министре.

Чиновники уже изучили опыт применения программы в других странах, в том числе СНГ.

Как пояснили в кабмине, система позволит осуществлять стопроцентное электронное декларирование товаров, обеспечить эффективный контроль и мониторинг национального/регионального транзита, поддерживать межведомственное информационное взаимодействие, генерировать таможенную статистику в онлайн-режиме.

По словам специалистов, в большинстве стран мира, в которых применяется информационная система ASUCYDA, а это 95 стран мира, очевидны позитивные сдвиги в таможенном администрировании.

Повышение прозрачности работы таможенных органов страны с широким применением цифровых технологий станет важным фактором устойчивости государственного бюджета, расширения возможностей государства в социальном секторе и формирования атмосферы доверия в обществе, — заявляют в правительстве.

Справка: ASUCYDA — автоматизированная система обработки таможенных данных. Программный продукт, разработанный экспертами Конференции ООН по торговле и развитию, в целях упрощения и развития международной торговли посредством сокращения времени таможенного оформления товаров. Система применяется в 95 странах и работает на 25 языках мира.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154691/
просмотров: 783
Версия для печати
Материалы по теме
Журналист «Азаттыка» ответил на заявления ГКНБ о взятке от Айеркена Саймаити
Из России в Кыргызстан не могут вернуться 117 студентов
Педагоги детсадов возмущены двойными стандартами правительства. Открытое письмо
Пресс-секретаря премьер-министра накажут за резкий ответ Каныбеку Иманалиеву
От правительства вновь требуют постоянных отчетов по тратам на борьбу с COVID-19
Это не мифические крокодилы в реке. В правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву
Депутат: Такими темпами предложат не антикризисный, а план похорон экономики
Депутаты снова требуют вызвать премьер-министра на заседание парламента
Сегодня и завтра — рабочие дни для отдельных госорганов и банков
В Кыргызстане 302 тысячи 312 нуждающихся семей получили помощь
Популярные новости
Продажа радиочастот. После скандала в&nbsp;отставку отправлен зампредседателя ГКНБ Продажа радиочастот. После скандала в отставку отправлен зампредседателя ГКНБ
Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в&nbsp;декларациях шесть фирм и&nbsp;бизнес-империю Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в декларациях шесть фирм и бизнес-империю
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;25-29 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 мая
Продажа радиочастот. Жанар Акаев продолжает задавать неудобные вопросы премьеру Продажа радиочастот. Жанар Акаев продолжает задавать неудобные вопросы премьеру
Бизнес
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
FINCA Банк одним из&nbsp;первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов
3 июня, среда
14:55
Выборы в Жогорку Кенеш могут быть перенесены из-за коронавируса Выборы в Жогорку Кенеш могут быть перенесены из-за коро...
14:24
Судьбу партии СДПК будет решать Первомайский райсуд Бишкека
14:01
Даниэля Ажиева жестоко избивают в СИЗО. Адвокат опасается за его жизнь
13:44
Контрабандистам станет сложно. Кабмин запускает систему таможенного контроля
13:42
ВОЗ: Вторая волна коронавирусной инфекции может стать разрушительной для Европы