12:07
USD 73.52
EUR 82.13
RUB 1.07
Власть

Освобожден от должности заместитель директора Государственной кадровой службы

Калыбек Алышбаев освобожден от должности заместителя директора Государственной кадровой службы Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Калыбек Алышбаев освобожден от должности в соответствии с частью 2 статьи 47 Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», а также в связи с переходом на другую работу.

Он проработал с января 2017 года.  

Абдулазим Курманов назначен заместителем директора Государственной кадровой службы. Глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154643/
просмотров: 767
Версия для печати
Материалы по теме
Над нами смеются. Депутат требует от спикера объяснений по кадровым вопросам
Сын экс-главы Чуйской области вошел в правление РКФР
Олег Панкратов стал членом Коллегии по таможенному сотрудничеству ЕЭК
Олег Панкратов освобожден от должности советника президента КР
Новый завотделом комитета по обороне и безопасности ЖК. Что о нем известно
Побившего милиционера чиновника Жогорку Кенеша сменил экс-глава Погранслужбы
Нурлан Акматов назначен директором ЕАБР по Кыргызской Республике
Толо Исаков освобожден от должности замминистра здравоохранения
Не подчинялся коменданту. Стало известно, за что уволили Мадияра Кулуева
Аида Исмаилова назначена вице-премьер-министром Кыргызстана по социальному блоку
Популярные новости
Продажа радиочастот. После скандала в&nbsp;отставку отправлен зампредседателя ГКНБ Продажа радиочастот. После скандала в отставку отправлен зампредседателя ГКНБ
Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в&nbsp;декларациях шесть фирм и&nbsp;бизнес-империю Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в декларациях шесть фирм и бизнес-империю
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;25-29 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 мая
Продажа радиочастот. Жанар Акаев продолжает задавать неудобные вопросы премьеру Продажа радиочастот. Жанар Акаев продолжает задавать неудобные вопросы премьеру
Бизнес
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
FINCA Банк одним из&nbsp;первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов
Оплачивайте топливо через &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;получайте скидку! Оплачивайте топливо через «О!Деньги» и получайте скидку!
Бакайскрим: коллаборация &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;мороженого Fresco ко&nbsp;дню защиты детей Бакайскрим: коллаборация «Бакай Банка» и мороженого Fresco ко дню защиты детей
3 июня, среда
12:00
Не коронавирусом единым. Как хронические больные выживают в условиях карантина Не коронавирусом единым. Как хронические больные выжива...
11:46
В новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева обрушился арык
11:39
Общественный транспорт между регионами и внутренние авиарейсы запустят 5 июня
11:35
В правительстве рассказали, зачем встречались с представителями «Скай Мобайла»
11:29
В июне ожидают прибытие иностранных специалистов в Кыргызстан