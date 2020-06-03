Освобожден от должности заместитель директора Государственной кадровой службы

Калыбек Алышбаев освобожден от должности заместителя директора Государственной кадровой службы Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.



По ее данным, Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Калыбек Алышбаев освобожден от должности в соответствии с частью 2 статьи 47 Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», а также в связи с переходом на другую работу.

Он проработал с января 2017 года.

Абдулазим Курманов назначен заместителем директора Государственной кадровой службы. Глава государства подписал соответствующее распоряжение.