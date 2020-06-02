Дипломатическую миссию Узбекистана в Кыргызстане возглавил новый посол

Новым послом Узбекистана в Кыргызстане назначен Хуршид Мирзахидов. Он прибыл в Бишкек 30 мая. Об этом сообщает МИД РУз.

Ранее он занимал должности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций, председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана, заместителя председателя комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Республики Узбекистан.

Хуршид Мирзахидов сменил на посту Комила Рашидова, который завершил свою дипломатическую миссию осенью прошлого года в связи с назначением советником премьер-министра РУз. Комил Рашидов находился в Кыргызстане с 2012 года.