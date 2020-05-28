Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстану необходима реструктуризация внешнего долга

«Необходимо провести «глубокую» реструктуризацию внешнего долга, в том числе и перед многосторонними кредиторами», — заявил сегодня президент Сооронбай Жээнбеков на международном форуме «Мероприятие высокого уровня по финансированию развития в эпоху коронавируса и после него» в формате видеоконференции.

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По его словам, вторым этапом следует разработать программу обмена долга на проекты в сфере здравоохранения, социальной поддержки и продовольственной безопасности. Он также отметил, что эта программа должна быть нацелена на проекты в сфере экологии, изменения климата и зеленой экономики.

«Это соответствует шести мерам, озвученным Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в апреле этого года. В случае поддержки наших предложений предлагаю разработать и принять в рамках ООН соответствующую Дорожную карту», — сказал Сооронбай Жээнбеков, добавив, что нынешняя ситуация требует принятия решительных мер и нестандартных подходов.

Пандемия коронавирусной инфекции перестала быть только проблемой здравоохранения, она оказывает негативное влияние на экономическое развитие всех стран, в том числе и Кыргызстана, а защитные меры, предпринимаемые для борьбы с коронавирусом, привели к резкому снижению экономической активности.

«Кыргызстан как горная страна без выхода к морю столкнулся также со снижением внешнеторговых операций. К концу этого года мы ожидаем отрицательный рост экономики и значительные выпадения доходов бюджета. Нехватка бюджетных средств может привести к ухудшению социального положения населения», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, добавив, что в этих условиях под угрозу ставится реализация национальных программ развития, которые тесно связаны с целями устойчивого развития ООН.

Отметим, мероприятие проходит в формате видеоконференции с участием глав зарубежных государств, международных организаций, финансовых институтов и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.