20:56
USD 73.49
EUR 80.52
RUB 1.03
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстану необходима реструктуризация внешнего долга

«Необходимо провести «глубокую» реструктуризацию внешнего долга, в том числе и перед многосторонними кредиторами», — заявил сегодня президент Сооронбай Жээнбеков на международном форуме «Мероприятие высокого уровня по финансированию развития в эпоху коронавируса и после него» в формате видеоконференции.

Читайте по теме
Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $707,6

По его словам, вторым этапом следует разработать программу обмена долга на проекты в сфере здравоохранения, социальной поддержки и продовольственной безопасности. Он также отметил, что эта программа должна быть нацелена на проекты в сфере экологии, изменения климата и зеленой экономики.

«Это соответствует шести мерам, озвученным Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в апреле этого года. В случае поддержки наших предложений предлагаю разработать и принять в рамках ООН соответствующую Дорожную карту», — сказал Сооронбай Жээнбеков, добавив, что нынешняя ситуация требует принятия решительных мер и нестандартных подходов.

Пандемия коронавирусной инфекции перестала быть только проблемой здравоохранения, она оказывает негативное влияние на экономическое развитие всех стран, в том числе и Кыргызстана, а защитные меры, предпринимаемые для борьбы с коронавирусом, привели к резкому снижению экономической активности.

«Кыргызстан как горная страна без выхода к морю столкнулся также со снижением внешнеторговых операций. К концу этого года мы ожидаем отрицательный рост экономики и значительные выпадения доходов бюджета. Нехватка бюджетных средств может привести к ухудшению социального положения населения», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, добавив, что в этих условиях под угрозу ставится реализация национальных программ развития, которые тесно связаны с целями устойчивого развития ООН.

Отметим, мероприятие проходит в формате видеоконференции с участием глав зарубежных государств, международных организаций, финансовых институтов и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154084/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 49 тысяч 363 машины продезинфицированы при въезде в Кыргызстан
На карантин закрыли один участок «Автомаш-Радиатор». Выявили заболевших COVID-19
В Нарынской области сменился координатор здравоохранения и директор облбольницы
Врачи Ошского роддома рассказали об условиях, в которых их держат две недели
У пациентов и медперсонала челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя COVID-19 нет
Кыргызстан рассчитывает получить от международных доноров $462 миллиона
В роддоме города Ош коронавирус выявили у 34 человек
В Кыргызстане выявляются факты заражения коронавирусом среди бесконтактных лиц
Депутат считает, что правительство делает вид, что борется с коронавирусом
Кыргызстан ждет тесты на определение антител на COVID-19 в крови
Популярные новости
Как похоронили СДПК. Эпитафия для партии Алмазбека Атамбаева Как похоронили СДПК. Эпитафия для партии Алмазбека Атамбаева
Применяемое при лечении коронавируса лекарство производят в&nbsp;Кыргызстане Применяемое при лечении коронавируса лекарство производят в Кыргызстане
Депутат Садык Шер-Нияз скрыл, что у&nbsp;него турбизнес, обменки и&nbsp;горнолыжные базы Депутат Садык Шер-Нияз скрыл, что у него турбизнес, обменки и горнолыжные базы
Депутату Камчыбеку Жолдошбаеву опять стыдно. А&nbsp;теперь за&nbsp;кого? Депутату Камчыбеку Жолдошбаеву опять стыдно. А теперь за кого?
Бизнес
Beeline продолжает улучшать качество связи: 27&nbsp;новых станций 4G&nbsp;за&nbsp;время&nbsp;ЧП Beeline продолжает улучшать качество связи: 27 новых станций 4G за время ЧП
Безналичная оплата проезда. Где приобрести и&nbsp;как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo;? Безналичная оплата проезда. Где приобрести и как пополнить карту «Тулпар»?
Сотрудник на&nbsp;удаленке заразился COVID-19. Комментарий &laquo;НУР Телеком&raquo; Сотрудник на удаленке заразился COVID-19. Комментарий «НУР Телеком»
Более 26&nbsp;тысяч кыргызстанцев получили помощь от&nbsp;сервиса Lalafo Более 26 тысяч кыргызстанцев получили помощь от сервиса Lalafo
28 мая, четверг
20:47
Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстану необходима реструктуризация внешнего долга Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстану необходима реструктури...
20:20
Столб посередине велодорожки оставили строители, но срубили все деревья
20:11
Драка в подъезде первого вице-мэра. Мэрия предоставила видео с камер наблюдения
20:01
Дискриминационными назвал законотворческие инициативы Тазабека Икрамова юрист
19:48
Калича Умуралиева об уголовном деле и обыске в ее кабинете