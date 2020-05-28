Закон «О биотопливе». Минсельхоз подозревают в лоббировании чьих-то интересов

Сегодня депутаты парламента рассматривают законопроект «О биотопливе».

Напомним, законопроектом предлагается перепрофилировать ГП «Кара-Балтинский спиртовой завод».

Читайте по теме Закон о биотопливе. Правительство неожиданно изменило позицию и концепцию

В ходе заседания депутат Гульшат Асылбаева спросила у министра сельского хозяйства, с кем ведомство подписало соглашение, на каких условиях, срок и сумму проекта. Параментарий также спросила, имеется ли бизнес-план по развитию завода.

Но Эркинбек Чодуев не смог дать четкого ответа. По его словам, инвестиционный проект был подписан государственной компанией «Татспиртпром».

«Это было трехстороннее соглашение между «Балыкчи алкотрейд», «Татспиртпром» и «Кара-Балтинский спиртовой завод». К сожалению, проект стоит, были нюансы. Корпорацию «Татспиртпром» не устраивают некоторые моменты», — сказал Эркинбек Чодуев.

Парламентарий отметила, что глава Минсельхоза пытается всех запутать, поскольку непонятно, кто и с кем подписал соглашение. Кроме того, непонятно, какое отношение к проекту имеют российские и татарские инвесторы.

Депутат Мирлан Жеенчороев считает, что Минсельхоз лоббирует чьи-то интересы. По его словам, ранее Нурбек Мурашев говорил, что в ГП «Кара-Балтинский спиртовой завод» будет вложено 140 миллионов сомов, или $2 миллиона, однако на сегодняшний день даже инвесторов нет.