Подлинники подмененных картин из музея не найдены. Виновники готовы возместить

Пропавшие подлинники картин из музея изобразительных искусств Гапара Айтиева не найдены. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жамангулов.

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По его словам, сейчас обсуждается вопрос возмещения стоимости пропавших картин.

«Две картины оказались подделкой. Оригиналы не нашли. Сейчас предлагают выплатит рыночную цену или дать картины с такой же стоимостью», — сказал Азамат Жамангулов.

Напомним, бывший директор Юристанбек Шыгаев забрал два подлинника конца XIX века, подаренных в советское время Третьяковской галереей и Пушкинским музеем.

Полотна — одно кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другое — портрет Бакунина — не имеют цены и являются достоянием нации и государственной собственностью. При сканировании Шыгаев повредил их.

После этого была создана комиссия для проверки всех экспонатов музея, которая проверила более 250 картин и выявила факт подмены двух музейных оригиналов специально изготовленными копиями. Речь идет о произведениях Андрея Мыльникова «Сон» и Евсея Моисеенко «Ольга».