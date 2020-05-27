Как похоронили СДПК. Эпитафия для партии Алмазбека Атамбаева

Очевидно, 26 мая можно теперь считать днем окончательного прекращения существования одной из старейших партий Кыргызстана — СДПК.

Вчера вечером после заседания политсовета социал-демократов стало известно, что ее ряды покинули сразу несколько знаковых фигур.

Внеплановый сбор политсовета больше напоминал примитивную разборку с выяснением отношений и взаимными обвинениями.

Это было ожидаемо, учитывая, что накануне развязки акторы активно обменивались обвинениями и колкостями в социальных сетях, поделившись на два непримиримых лагеря.

Символично, что произошло это печальное (без тени иронии) событие в год парламентских выборов. А ведь еще каких-то пять лет назад СДПК была однозначным, бесспорным фаворитом выборной кампании в Жогорку Кенеш, без проблем стала партией большинства и оставалась таковой вплоть до весны 2018 года.

«Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»

Конечно, драматургия конфликта внутри СДПК иная, нежели в знаменитой повести Николая Гоголя, но некоторые сюжетные линии и образы повторились в сегодняшней истории почти до нюансов.

По всей видимости, сыновья Алмазбека Атамбаева посчитали, что уже в силу родства с лидером у них есть приоритет в принятии решений от имени СДПК без консультаций и согласования с политсоветом.

Чрезмерная активность новоявленных социал-демократов вызвала раздражение у соратников основателя партии.

Раскол внутри политсовета СДПК произошел не вчера. Просто сор из избы до поры до времени активисты партии предпочитали не выносить. А потом прорвало.

Пока два члена политсовета Ирина Карамушкина и Адиль Турдукулов публично обвиняли друг друга в интригах, Сеид, Кадырбек и примкнувший к ним Темирлан Султанбеков карантинное время зря не теряли. То благотворительную помощь в детскую психиатрическую больницу привезут, обнимаясь на камеру с ее пациентами, то самсы налепят для передачи «политзаключенным», радуя социальные сети фотографиями, на которых достают горячий противень аж в четыре руки.

Большинству членов высшего партийного руководящего органа такая самодеятельность сыновей бывшего президента под брендом СДПК не понравилась.

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В итоге Сеид и Кадырбек Атамбаевы, а также Темирлан Султанбеков и Ирина Карамушкина отпочковались от СДПК, создали свою партию под названием «Социал-демократы Кыргызстана». Они тотчас объявили об участии в предстоящих парламентских выборах.

О разнице в идеологии или хотя бы принципах этих двух объединений социал-демократов речь никто не ведет. Потому что это абсолютно не важно для членов обеих групп, объединение внутри которых основано на чем угодно, но только не на реальных механизмах партийных институтов.

В общем все, как в гоголевской фразе, которую писатель вынес в финал своей повести о ссоре двух бывших друзей: «Скучно на этом свете, господа!».

Когда история ничему не учит

История с СДПК не уникальна, но по-своему поучительна. Хотя, кыргызские политики уроков даже из современной истории выносить не привыкли.

Партия «Алга, Кыргызстан!» не стала в свое время опорой для Аскара Акаева, благополучно развалившись, как только он перестал быть президентом. Такая же судьба постигла и бакиевскую партию «Ак-Жол». Теперь фактически прекратила свое существование и СДПК.

Буквально за пару лет испарилась одна из самых работоспособных партийных «сеток» по стране, деактивизировались ячейки на местах. Куда-то делись тысячи членов партии.

Экспертное сообщество такой развязкой удивить трудно, ведь СДПК — не что иное, как партия-симулякр.

Такая же, как и все остальные так называемые партии Кыргызстана, в основании которых лежит не идеологическая платформа и ценности, а отношение к власти, с властью, примитивный вождизм или общие бизнес-интересы.

Поэтому к обсуждению поправок в избирательное законодательство или каким-то заявлениям политических организаций, их гуманитарным акциям и публичным действиям отдельных партийных лидеров социум относится весьма равнодушно. Нет и осуждения политиков-перебежчиков, меняющих партийную прописку с приходом очередного выборного цикла. Потому что, формально голосуя за партии на парламентских выборах, фактически электорат голосует как будто выборы проходят по мажоритарному принципу.

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Такая ситуация устраивает и сами партии, организованные в основном как акционерные общества.

Не надо собирать единомышленников, «зажигать» их своими идеями, реализовывать их между выборами. Главными ресурсами становятся финансовый и административный. Но рано или поздно все изменится. Правда, для этого, возможно, придется похоронить еще не одну партию власти.

СДПК стала ярким примером, как не стоит осуществлять партийное строительство.

Партия одного лидера, под опеку которого собираются все, кого одолевают депутатские или другие карьерные амбиции — такова суть политической пирамиды по-кыргызски.

Как только партийный бонза оказывается в условиях, при которых нет возможности управлять кучкой соратников, его организацию можно легко разрушить и придать забвению. Алмазбек Атамбаев и его избранные приближенные под арестом. Соратники второго эшелона не просто не смогли продолжить партийную работу и работу с будущими избирателями, они просто уничтожили СДПК. Интриги и личные разборки оказались для членов политсовета и родственников бывшего президента важнее.