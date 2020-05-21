Продажа частот. Премьер-министр ответил на обвинения в свой адрес

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев опроверг обвинения в свой адрес о продаже радиочастот. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

Премьер-министр отметил, что послушал выступление депутата Жанара Акаева о продаже радиочастот.

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«Мы живем в стране, где превыше всего закон. Меня удивило, что депутат оперирует неподтвержденными фактами. Это на его совести», — заявил глава кабмина.

По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, в 2019 году кабмин решил проверить состояние радиочастот.

«Я дал задание проверить. Тогда обнаружили, что одна компания, получив лицензию во временное пользование, перепродает ее. Это неправильно. Если они не выполняют условия, то надо отозвать лицензию. Проверка выяснила факт продаже лицензии, полученной Ala-TV, «Билайну». Ala-TV получила лицензию 1998 году. Все это расследует военная прокуратурой. Я не имею к данному случаю никакого отношения», — сообщил премьер.

Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что «КТ Мобайл» оправдывает вложенные средства.

«Стоимость «КТ Мобайл» оценивают в 2 миллиарда сомов. Да, есть трудности. Там работают достойные специалисты. Надо хотя бы три года, чтобы компания заработала полностью. За год невозможно поставить ее на ноги», — заявил премьер-министр.