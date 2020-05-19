ЦИК поддерживает 7-процентный порог для прохождения партий в Жогорку Кенеш

Семипроцентный порог для политических партий на парламентских выборах оправдал себя. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, партиям, чтобы пройти пятипроцентный порог на выборах, необходимо получить 101 тысячу голосов избирателей, семипроцентный — 142 тысячи голосов.

В Жогорку Кенеше в первом чтении принят законопроект о снижении порога для прохождения партий в Жогорку Кенеш с девяти до семи процентов. Четыре депутата предложили снизить порог до пяти процентов.