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Власть

Кыргызстан оказал гуманитарную помощь населению Узбекистана

Правительство Кыргызстана оказало гуманитарную помощь населению Узбекистана, пострадавшему от прорыва Сардобинского водохранилища 1 мая 2020 года. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Направлено 1 тысяча тонн цемента, 100 тонн риса и 10 тонн растительного масла для пострадавшего населения Узбекистана.

В результате сильного дождя и штормового ветра в Сырдарьинской области Узбекистана произошло обрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Затопило несколько населенных пунктов, большой ущерб нанесен коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152448/
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