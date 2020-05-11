Кыргызстан оказал гуманитарную помощь населению Узбекистана

Правительство Кыргызстана оказало гуманитарную помощь населению Узбекистана, пострадавшему от прорыва Сардобинского водохранилища 1 мая 2020 года. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Направлено 1 тысяча тонн цемента, 100 тонн риса и 10 тонн растительного масла для пострадавшего населения Узбекистана.

В результате сильного дождя и штормового ветра в Сырдарьинской области Узбекистана произошло обрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Затопило несколько населенных пунктов, большой ущерб нанесен коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям.