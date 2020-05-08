Президент Кыргызстана подписал закон об амнистии. Кто выйдет на свободу

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «Об амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 10-летия Народной апрельской революции 2010 года». Об этом сообщила его пресс-служба.

Закон принят Жогорку Кенешем 30 апреля. Он коснется более 3 тысяч осужденных.

Освобождению от уголовного наказания в виде лишения свободы за преступления подлежат:

1) Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

2) Лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность I и II групп.

3) Лица, являющиеся единственными кормильцами в семье, имеющими не менее двух несовершеннолетних детей или детей с ограниченными возможностями здоровья с инвалидностью I и II групп.

4) Лица, впервые совершившие менее тяжкие преступления.

5) Женщины, являющиеся одинокими матерями.

6) Многодетные женщины.

7) Женщины и несовершеннолетние, неотбытая часть наказания которых на день вступления закона в силу составляет менее одного года.