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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Реальную картину распространения коронавируса покажет только ПЦР-диагностика

Региональный директор по Центральной Азии Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) доктор Дэниел Сингер, отвечая на вопросы 24.kg, заявил, что Кыргызстан лучше других стран региона справился с соблюдением карантина.

По его словам, кыргызстанцы прислушались к настоятельным рекомендациям правительства и сидели дома. «А сейчас, чтобы побороть коронавирус, кабинету министров следует направить все усилия на проведение ПЦР-диагностики. Только таким образом можно определить реальную картину распространения инфекции среди населения», — сказал Дэниел Сингер.

Эксперт призвал сократить использование экспресс-тестов. По мнению доктора Сингера, они неэффективны и не выявляют генетический код COVID-19.

«Экспресс-тест распознает только антитела. То есть человек может быть инфицирован, но экспресс-тест этого не покажет», — отметил Дэниел Сингер.

Ученый подчеркнул: коронавирус очень опасен и непредсказуем и люди во всех странах мира должны свыкнуться с мыслью, что прежде, чем все это завершится, у каждого будут знакомые, которые переболели коронавирусом, и каждый будет знать хотя бы одного человека, умершего от этой инфекции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152029/
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