Главы Казахстана и Кыргызстана обсудили совместные меры по борьбе с COVID-19

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.
По ее данным, главы государств обсудили перспективные вопросы кыргызско-казахстанского двустороннего взаимодействия, сотрудничество в рамках многосторонних организаций и объединений, а также наметили планы на ближайшую перспективу.
Сооронбай Жээнбеков и Касым-Жомарт Токаев обменялись мнениями по вопросу дальнейшего проведения совместных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.