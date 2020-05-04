Главы Казахстана и Кыргызстана обсудили совместные меры по борьбе с COVID-19

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

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По ее данным, главы государств обсудили перспективные вопросы кыргызско-казахстанского двустороннего взаимодействия, сотрудничество в​ рамках многосторонних организаций и​ объединений, а​ также наметили планы на​ ближайшую перспективу.

Сооронбай Жээнбеков и​ Касым-Жомарт Токаев обменялись мнениями по​ вопросу дальнейшего проведения совместных мер по​ недопущению распространения коронавирусной инфекции.