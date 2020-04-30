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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Депутат обвинил в заражении медиков главу кабмина и министра финансов

В заражении медиков коронавирусной инфекцией ответственны премьер-министр и министр финансов Кыргызстана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Алтынбек Сулайманов.

По его словам, правительство в прошлом году сократило бюджет Министерства здравоохранения.

«В прошлом году недофинансировали 1 миллиард сомов. Минздрав не получил положенных денег. Сейчас медики заразились коронавирусом из-за того, что своевременно не были обеспечены СИЗ. Это вина премьер-министра и министра финансов», — заявил депутат.

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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что заражение медиков коронавирусом тщательно расследуется и компетентные лица дадут оценку.

«Во многих случаях не знают, как заразились. Дома, через воздух, есть случаи, когда заразились через одежду. Возможно, вначале не было костюмов, но есть случаи, когда заразившиеся медики были обеспечены дорогими СИЗ», — ответил глава кабмина.

На 30 апреля 2020 года в Кыргызстане зафиксировано 746 случаев заражения COVID-19,  195 из них — у медиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151528/
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