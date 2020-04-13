Кубатбек Боронов извинился перед врачом, которую обвинили в заражении коллег

Сегодня на брифинге первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов официально извинился перед врачом Ошской городской больницы.

Чиновник заявил, что его слова неправильно интерпретировали.

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«Во время брифинга я не называл каких-либо имен. Некоторые врачи приняли мои слова на свой счет. Я прошу официально прощения, если эта информация вас задела», — сказал Кубатбек Боронов.

Напомним, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на пресс-конференции 8 апреля заявил, что в Оше врач детской городской больницы заразил коронавирусом коллег. По его словам, ранее медик посетил дом соседа, который вернулся из умры. Позже стало известно, что 15 медиков с подозрением на заболевание поместили в частную клинику.