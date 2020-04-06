Зачем Кыргызстану возвращать президентскую форму правления и что это изменит

Юристы разнесли в пух и прах инициативу члена фракции «Республика — Ата Журт» Курманкула Зулушева о назначении референдума по изменению формы правления.

Однако отказываться от скандального законопроекта автор не торопится. Как и пояснять, чем его не устраивает парламентская республика и почему именно сейчас, когда Кыргызстан, как и весь мир, борется с пандемией коронавируса, он вдруг озаботился моделью государственного управления.

Пыль до небес

Вместе с тем политолог Шерадил Бактыгул призвал не торопиться с критикой. Он согласен, что Курманкул Зулушев при вынесении документа на общественное обсуждение нарушил ряд законов. Но эксперт напомнил, что нардеп не первый и не единственный, кто задает вопрос, оправдала ли себя парламентская форма правления в республике. Шерадил Бактыгул предлагает спросить мнение граждан.

«Неправильно думать, что все, кто выступает против парламентаризма, неизбежно пропагандируют автократию. Как и неверно рассуждать о том, что, изменив полномочия или функционал президента, парламента, правительства, мы станем жить лучше. Систему управления надо связывать не с человеческим фактором, а с тем, насколько она улучшит жизнь граждан. Поэтому, когда вносятся предложения, подобные инициативе Зулушева, их надо оценивать с точки зрения того, что это даст Кыргызстану», — говорит он.

Пока никто не может нарисовать картину будущего развития страны, но все пытаются втиснуть республику в прокрустово ложе. А это опасная тенденция. Шерадил Бактыгул

С ним согласен экс-спикер Жогорку Кенеша Зайнидин Курманов. Он считает, что нам пора перестать лицемерить, заявляя, что мы построили парламентаризм.

«Парламентская форма правления возможна лишь при сильных партиях, потому как именно они формируют дееспособный парламент, который потом избирает премьер-министра и определяет внешнюю и внутреннюю политику страны, ведет правительство. В Кыргызстане мы имеем ручную систему управления, подконтрольную полностью одному человеку. Так есть, было и, скорее всего, будет. Карманный Жогорку Кенеш не способен ни координировать исполнительную власть, ни противостоять ей», — отметил Зайнидин Курманов.

В чем разница

Вопрос, который предлагает обсудить всенародно нардеп Зулушев, как отмечают эксперты, носит, скорее, консультативный характер. Однако в такой формулировке выносить его на референдум нельзя.

Автор инициативы не дает кыргызстанцам разъяснений, что представляет собой президентская форма правления и в чем ее отличие от парламентской.

Существует стереотип, что президентская форма — это непременно автократия. Но это не совсем так. Прежде всего это централизация властных полномочий, их концентрация в одном институте. Шерадил Бактыгул

В президентской республике нет премьер-министра, полномочия глав государства и правительства сосредоточены в руках одного человека — президента. Он формирует кабмин, и он подотчетен только ему. При парламентской форме верховная власть принадлежит высшему законодательному органу. Депутаты избирают премьера и формируют кабинет. Как правило, главой правительства становится лидер победившей на выборах партии.

В парламентской республике внешнюю и внутреннюю политику определяет законодательная ветвь власти. Функционал правительства ограничивается исполнением. Президент же в управлении страной активного участия не принимает, его роль чисто декоративная.

27 июня 2010 года в Кыргызстане состоялся референдум. Граждане проголосовали за Конституцию, которая ввела парламентскую республику.

Однако полномочия президента к минимуму, как должно было быть, не свели. В ведении главы государства по-прежнему находится внешняя политика, он курирует силовой блок, а главы ГКНБ, Генпрокуратуры, Генштаба и Госкомитета по делам обороны — президентская креатура.

Следуя букве Основного закона, Жогорку Кенеш наделен полномочиями избирать премьер-министра, формировать кабинет и определять внутреннюю политику. Это на бумаге. А на деле политикой внутри страны, как и кадровыми назначениями, занимается президент. Кандидатура премьера согласовывается с главой государства и только после его одобрения спускается на обсуждение в депутатский корпус. Правительство формируется на основе партийного квотирования, но каждый претендент на министерский портфель утверждается сначала президентом и только потом премьером. Получается, что полномочия исполнительной и законодательной ветвей власти при таком раскладе разделены лишь формально.

Исходя из этих политических реалий, можно утвердительно говорить: парламентаризм в стране носит номинальный характер. «У нас все наоборот. То есть де-факто мы урезаем полномочия, но де-юре расширяем их путем эффекта замещения. В итоге получился некий управленческий гибрид», — считает Зайнидин Курманов.

Не доросли?

Эксперты подчеркивают: государства со слабой экономикой и низким уровнем политической культуры не могут существовать при чисто парламентской форме правления. Но и позволить одному человеку сосредоточить в своих руках полноту власти, причем в рамках Конституции, а они постоянно то раздвигаются, то сужаются, неприемлемо для Кыргызстана. Как показала новейшая история, единоличный носитель всех полномочий государственного управления злоупотребляет оказанным доверием и превращается в узурпатора.

Политологи полагают, что, прежде чем дискутировать на тему, при какой форме жить дальше, надо определить, какая модель управления будет способствовать развитию республики.

«Кыргызстан все еще находится на этапе становления. За 28 лет независимости не сформировалось видение будущего. Просто сменились вывески, коммунисты-партократы перекрасились в демократов, и вместо одной партии у нас их появилось 200. Однако ни одна из них не может предложить, исходя из национальных особенностей и самобытности страны, платформу будущего построения государства», — добавил Шерадил Бактыгул.

Мораторий на внесение поправок в Основной закон закачивается 1 сентября 2020 года. Но этот срок, как показала перекройка Конституции в 2016-м, носит условный характер, впрочем, как и сама парламентская форма правления в Кыргызстане.