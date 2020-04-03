Президент позвонил главе АБР. Банк обещает помочь в смягчении кризисной ситуации

Сегодня состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, обсуждены актуальные направления двустороннего сотрудничества.

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Глава государства отметил позитивный опыт совместного сотрудничества с АБР и выразил благодарность за оказываемую поддержку Кыргызстану в развитии экономики, в том числе в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что текущая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции и замедлением деловой активности в мире, требует консолидации усилий и реализации совместных антикризисных мер.

Президент АБР Масацугу Асакава отметил, что пандемия коронавируса является серьезной угрозой для здоровья населения и экономик стран Азии и всего мира.

Азиатский банк развития рассмотрит все возможности для того, чтобы помочь смягчить социально-экономические последствия от распространения заболевания.

Масацугу Асакава отметил, что АБР помимо бюджетной поддержки рассматривает возможность оказания грантовой помощи для социально уязвимых групп населения, которые пострадали от влияния коронавирусной инфекции. Кроме этого, рассматривается возможность оказания поддержки малому и среднему бизнесу.