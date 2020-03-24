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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Чрезвычайное положение в Кыргызстане. Какие ограничительные меры будут введены

На территории Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение. Соответствующие указы подписал президент КР Сооронбай Жээнбеков.

В документах определены чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности.

На территориях, где будет действовать чрезвычайное положение, вводятся комендантский час и особый режим въезда и выезда граждан.

Кроме того, отдельным гражданам запрещается покидать на установленный срок свой дом (квартиру) либо место, в котором они находятся на обсервации или лечении.

К охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, будут привлечены подразделения Вооруженных сил и органов внутренних дел.

Трудоспособные граждане могут быть привлечены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции при обязательном соблюдении требований охраны труда и их здоровья.

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На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада вводится чрезвычайное положение

На время чрезвычайного положения запрещается проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов.

Нарушители общественного порядка, не являющиеся жителями местности, где введено ЧП, в том числе и иностранцы, будут выдворены за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности.

Во время ЧП запрещается увольнять рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам.

На территориях, где действует ЧС, может быть введен карантин и проводиться другие обязательные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия.

Кроме того, вводится контроль за средствами массовой информации, если они могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение.

Вводятся особые правила пользования связью.

Ограничивается движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводится их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб.

В местах массового скопления граждан могут проверяться документы.

Для граждан, проживающих на территории, где объявлено чрезвычайное положение, вводятся следующие дополнительные обязанности:

— принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности;

— соблюдать меры безопасности в повседневной деятельности, не допускать нарушений, которые могут привести к распространению коронавирусной инфекции;

— изучать правила пользования индивидуальными средствами защиты;

— оказывать содействие органам государственной власти и организациям в предупреждении распространения коронавирусной инфекции;

— информировать соответствующие государственные органы об угрозе распространения коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147753/
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