Коронавирус в Кыргызстане. Депутаты Жогорку Кенеша запустили флешмоб #Ынтымак

Депутаты Жогорку Кенеша запустили флешмоб #Ынтымак «Объединим усилия и победим заболевание COVID-19 вместе!». Об этом сообщили в Республиканском штабе по коронавирусу.

Сегодня на пленарном заседании нардепы показали распечатанные листы с призывом не впадать в панику и быть сплоченными.

Фото Жогорку Кенеша. Депутаты запустили флешмоб

Напомним, накануне глава Минздрава Кыргызстана сообщил, что в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусом. Все три человека — жители Сузака, вернувшиеся из малого хаджа в Саудовской Аравии. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.