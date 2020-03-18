В Жогорку Кенеше выступают за отмену выборов в местные кенеши

В связи с проникновением коронавируса в Кыргызстан выборы депутатов в местные кенеши необходимо отложить. С таким предложением на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Акылбек Жапаров.

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По его словам, учитывая серьезность ситуации, выборы в местные кенеши, намеченные на 12 апреля, должны быть отложены.

«Центризбирком должен созвать заседание и принять решение. Давайте из-за выборов не заразим всю страну», — заявил Акылбек Жапаров.

Ранее за перенос сроков проведения не только местных, но и парламентских выборов выступала также другой депутат — Наталья Никитенко.

Сегодня глава Минздрава Кыргызстана сообщил, что в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусом. Все три человека — жители Сузака, вернувшиеся из малого хаджа в Саудовской Аравии.