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Власть

Премьер пошел по магазинам: выслушал жалобы, призвал не паниковать, дал обещания

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомился с представленным на прилавках Бишкека товарным ассортиментом и пообщался с продавцами и покупателями.

По данным пресс-службы правительства, поставщики и продавцы рассказали главе правительства, что особых проблем с импортом товаров, его номенклатурой и объемами запасов нет. Однако, по словам покупателей, из-за сложившегося накануне резкого спроса ажиотажного характера наблюдалось повышение цен на отдельные группы товаров.

Премьер-министр сообщил, что на сегодняшний день в стране есть достаточный объем продуктов питания и других товаров первой необходимости.

«Никаких ограничений на поставку товаров и продуктов питания никто не вводил, грузопоток через границу осуществляется в обычном режиме. Никаких оснований для повышения цен нет. Государство в состоянии справиться со сложившейся ситуацией и обеспечить своих граждан всеми необходимыми товарами, в том числе и продуктами питания», — сказал премьер-министр.

По его мнению, никто из кыргызстанцев не увидит пустые полки магазинов. Запасов продуктов питания достаточно, и нет никаких причин для беспокойства. Паника выгодна лишь отдельным группам людей, которые, пользуясь ситуацией, пытаются заработать, сбыв свой товар по завышенным ценам.

Хотел бы призвать граждан не поддаваться необоснованной панике. Нельзя идти на поводу у тех, что хочет нажиться на ситуации с коронавирусной инфекцией.

Мухаммедкалый Абылгазиев
Ссылка: https://24.kg/vlast/146535/
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