Премьер пошел по магазинам: выслушал жалобы, призвал не паниковать, дал обещания

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомился с представленным на прилавках Бишкека товарным ассортиментом и пообщался с продавцами и покупателями.

По данным пресс-службы правительства, поставщики и продавцы рассказали главе правительства, что особых проблем с импортом товаров, его номенклатурой и объемами запасов нет. Однако, по словам покупателей, из-за сложившегося накануне резкого спроса ажиотажного характера наблюдалось повышение цен на отдельные группы товаров.

Премьер-министр сообщил, что на сегодняшний день в стране есть достаточный объем продуктов питания и других товаров первой необходимости.

«Никаких ограничений на поставку товаров и продуктов питания никто не вводил, грузопоток через границу осуществляется в обычном режиме. Никаких оснований для повышения цен нет. Государство в состоянии справиться со сложившейся ситуацией и обеспечить своих граждан всеми необходимыми товарами, в том числе и продуктами питания», — сказал премьер-министр.

По его мнению, никто из кыргызстанцев не увидит пустые полки магазинов. Запасов продуктов питания достаточно, и нет никаких причин для беспокойства. Паника выгодна лишь отдельным группам людей, которые, пользуясь ситуацией, пытаются заработать, сбыв свой товар по завышенным ценам.