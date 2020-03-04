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Власть

Строительство муниципального жилья для Бишкека неприоритетно, заявил мэр

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсуждают изменения в Жилищный кодекс.

В поправках предлагается разрешить приватизацию служебного жилья особо нуждающимся, а также выданного за особые заслуги.

Депутат Наталья Никитенко отметила, что законопроект может привести к коррупционным схемам, поэтому его нужно доработать.

«В законе не прописано, кто эти люди, получившие жилье за особые заслуги, которые могут претендовать на приватизацию жилья. Здесь есть коррупциогенный фактор, очень много вопросов», — сказала она.

Нардеп спросила, сколько на сегодня семей, где есть дети с ограниченными возможностями, приватизировали жилье.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов сообщил, что в Бишкеке выдано 12 служебных квартир. В них живут семьи, имеющие тройню, инвалиды, чемпионы мира, военные пенсионеры, народные артисты.

На вопрос, заложено ли в бюджет на предстоящий год строительство социального жилья, градоначальник ответил, что муниципалитет не будет этого делать.

«По столице строительство муниципального жилья неприоритетно. В приоритете стоит строительство детских садов, школ и объектов социального назначения. Для нас важно сохранить то муниципальное жилье, которое уже имеется. Мы не видели предлагаемый проект закона и хотели бы заявить, что выступаем против него», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145494/
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