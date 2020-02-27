Сооронбай Жээнбеков рассказал об улучшении условий для мигрантов в России

Сегодня президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и России Владимир Путин открыли Перекрестный год в двух странах.

Обращаясь к соотечественникам, Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что государство будет и дальше заботиться о том, чтобы улучшать их жизнь и условия для учебы и работы в странах ЕАЭС.

«Хоть вы и находитесь далеко от дома, о каждом из вас мы думаем. Хочется отметить теплое отношение российского народа и руководства этой страны к кыргызстанцам. Мы об этом все знаем. Вы, уважаемые соотечественники, вносите огромный вклад в развитие нашей республики», — сказал он.