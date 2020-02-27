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Власть

Перекрестный год Кыргызстана и России. Кто еще полетел с президентом в Москву

Делегация из Кыргызстана сегодня вылетела в город Москву. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

В составе официальной делегации: министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов, вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, депутаты Жогорку Кенеша Канатбек Исаев, Марат Аманкулов, Тынчтык Шайназаров, Евгения Строкова, Талант Мамытов, Бактыбек Турусбеков, Гульнара-Клара Самат, секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев, первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

Напомним, главы двух государств примут участие в церемонии открытия перекрестного года Кыргызстана и России.

В рамках визита планируются встречи с президентом Владимиром Путиным, заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым, главой правительства Михаилом Мишустиным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144857/
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