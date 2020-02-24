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Власть

Дополнительную поддержку ветеранов Великой Отечественной обещают чиновники

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил проработать дополнительные меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, глава кабмина провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Чиновники обсудили подготовку к проведению праздничных мероприятий, в первую очередь культурно-массовых и театрализованных представлений, которые пройдут по всей республике. В частности, в столице будет военный парад, в Ржеве (Россия) установят памятник воинам-кыргызстанцам. Кроме того, планируется проведение марафона «Огонь Победы», который стартует в Оше и завершится 8 мая в Бишкеке.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул необходимость проработки дополнительных мер поддержки ветеранов войны и тружеников тыла. Он напомнил, что практически всем участникам войны сейчас больше 90 лет и их с каждым годом становится все меньше. По информации премьера, в 2019-м в стране было 380 ветеранов, сегодня осталось 262.

«Учитывая историческое значение Победы в Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения героизму и подвигу советского народа, 75-летие Победы будет отмечаться как всенародный праздник», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144522/
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