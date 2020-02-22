12:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Орденом «Достук» наградили министра обороны России Сергея Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу награжден орденом «Достук». Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

По ее данным, указ пописал Сооронбай Жээнбеков.

Отмечается, что орденом «Достук» Сергей Шойгу награжден за значительный вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.

Орденом «Достук» по Закону «О государственных наградах и почетных званиях Кыргызской Республики» награждают за достижения в деле развития дружеских, социально-экономических и культурно-гуманитарных связей между народами, укрепления всестороннего сотрудничества КР с другими государствами; за достижения в международной, общественной, благотворительной и гуманитарной деятельности; за личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала страны, активную деятельность по защите прав человека и его социальных интересов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144448/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
У Сооронбая Жээнбекова есть политическая воля. Президент о судебной реформе
В Жогорку Кенеш прибыл президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
Активисты «Умут-2020» встретились с представителями президента. О чем говорили
Всемирные игры кочевников обсудили по телефону президенты Кыргызстана и Турции
Дословно. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
От управления госимуществом Кыргызстана за год получили 2,4 миллиарда сомов
Сооронбай Жээнбеков назвал приоритетные направления сотрудничества со Швецией
Итоги Совбеза. Почему заявления о борьбе с коррупцией остались без внимания
Сооронбай Жээнбеков наградил Тиграна Саркисяна медалью «Данк»
Сооронбай Жээнбеков соболезнует Турции в связи с жертвами при землетрясении
Популярные новости
Новые правила для получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана Новые правила для получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана
Назначен новый глава ГРС. Что о&nbsp;нем известно Назначен новый глава ГРС. Что о нем известно
Генпрокуратура ответила депутату по&nbsp;поводу имущества Райымбека Матраимова Генпрокуратура ответила депутату по поводу имущества Райымбека Матраимова
Протестные настроения и&nbsp;выборы. Кыргызстан ожидает напряженная весна Протестные настроения и выборы. Кыргызстан ожидает напряженная весна
Бизнес
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
22 февраля, суббота
12:06
Патрульная машина вновь попала в ДТП в Бишкеке Патрульная машина вновь попала в ДТП в Бишкеке
12:03
США провели учения, симулирующие ядерный удар по России
11:42
Орденом «Достук» наградили министра обороны России Сергея Шойгу
11:21
Кыргызстан налаживает отношения с Беларусью
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 февраля